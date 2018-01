Blu Products анонсировала 5,5-дюймовый смартфон R2 Plus

Состоялся анонс смартфона Blu R2 Plus. Гаджет Blu R2 Plus адресован любителям селфи. Новинка получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 пикселей. В основе устройства лежит процессор MediaTek MT6753. Модель Blu R2 Plus несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD. Во фронтальной части расположилась камера с 13-мегапиксельной матрицей, обеспечивающая довольно высокое качество изображений. В тыльной части также установлена камера на основе 13-мегапиксельной матрицы.Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7 Nougat. Смартфон Blu R2 Plus уже доступен для заказа по ориентировочной цене 180 долларов США.