OnePlus 13s будет отличаться от OnePlus 13T

Сетевые инсайдеры выяснили, чем компактный смартфон OnePlus 13s (выходит в Индии) будет отличаться от OnePlus 13T (уже вышел в Китае). Первое отличие – 32 Мп фронтальная камера вместо 16 Мп. Второе – аккумулятор ёмкостью 5850 мАч вместо 6260 мАч. Остальные параметры останутся без изменений. Это топовый 3-нанометровый процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, 6,32-дюймовый 8T LTPO OLED-экран с разрешением 2640:1216 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 2400 нит и рейтингом DisplayMate A++, сдвоенная основная камера с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), а также поддержка 80-Вт проводной зарядки. Презентация устройства в Индии состоится 5 июня.