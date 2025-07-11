Глобальную версию Huawei Pura 80 Ultra оценили в 1390 долларов

Компания Huawei объявила о выпуске глобальной версии топового смартфона Huawei Pura 80 Ultra, который уже вышел в Китае месяц назад. Цена новинки составляет 1500 евро за конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон оснащается тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик, объектив с диафрагмой от F1.6 до F4.0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с 3,7-кратным зумом и OIS), 12,5-Мп (телеобъектив с 9,4-кратным приближением и OIS), 40 Мп (сверхширик) и 1,5 Мп (многоспектральный датчик), 6,8-дюймовым OLED-экраном с адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и разрешением 2848:1276 пикселей, аккумулятором ёмкостью 5700 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок соответственно, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.
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