Redmi 15 показали в трёх расцветках

Известный информатор MysteryLupin опубликовал качественные изображения бюджетного смартфона Redmi 15, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Аппарат демонстрируется в черной, золотистой и фиолетовой расцветках.

По предварительным данным, Redmi 15 получит тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), 6-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 619, 6,9-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 33-Вт проводной быстрой зарядки, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, модуль NFC и защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP64.

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