Nothing Phone (1) не обновят до Android 16

Компания Nothing объявила, что смартфон Phone (1) не получит обновление до Android 16. Изначально аппарат вышел с предустановленной ОС Android 12, получив три запланированных номерных апдейта ОС. Стоит отметить, что какое-то время Nothing будет выпускать для своего первого смартфона патчи безопасности.

Напомним, что Phone (1) оснащается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, прозрачной задней панелью со светодиодами, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, беспроводной 15-Вт и обратной 5-Вт беспроводной зарядок, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация) и 16 Мп (Samsung JN1 и сверхширокоугольная оптика), а также фронтальной камерой на 16 Мп.
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