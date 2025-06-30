Honor реализовала миллион смартфонов Honor 400

Компания Honor похвасталась успехами серии Honor 400, которая была выпущена в конце мая. Всего за месяц продаж китайский производитель реализовал по всему миру более миллиона устройства. Утверждается, что таких продаж у Honor не было уже три года.

Напомним, что глобальная версия HONOR 400 имеет в своем распоряжении 6,55-дюймовый плоский AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, сдвоенную основную камеру с модулями на 200 Мп (оптическая и электронная стабилизация) и 12 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камеру разрешением 50 Мп, кремний-углеродную батарею ёмкостью 5300 мАч, поддержку 66-Вт проводной быстрой зарядки и корпус толщиной 7,3 мм.