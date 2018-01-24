Blu R2 Plus официально представили

Официально представлен смартфон Blu R2 Plus, который рекламируется как смартфон для фанатов селфи. Вот только помимо этого у него больше ничего интересного нет - дизайн не сильно привлекает, он напоминает тьму китайских смартфонов, которые вы видите каждый день, внутри установлен достаточно слабый процессор MediaTek MT6753 с восемью ядрами и тактовой частотой 1,3 гигагерца, у него всего 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. Не могу сказать, что камера здесь тоже прямо шикарная - 13 мегапикселей могут порадовать вас, но никто не говорит что это будет лучшая камера на рынке, скорее всего у нее достаточно средний уровень изображения. Стоит все это 180 долларов и мне кажется, что за эти деньги можно найти более технологичное решение, которое вас порадует чем-то, кроме передней камеры.