Bluboo D5 станет бюджетной альтернативой Xiaomi Mi Mix 2

Bluboo представила безрамочный смартфон Bluboo D5, особенностью которого стал экран без рамок с трех сторон. Устройство чем-то напоминает Xiaomi Mi Mix 2, производитель не скрывает намерений переманить часть потенциальной пользовательской базы Xiaomi Mi Mix 2 — ту часть, которой важен внешний вид, а не характеристики устройства. Дело в том, что Bluboo D5 является очень бюджетным устройством, на что указывает цена, которая составит не более 100 долларов.

Смартфон будет доступен в трех цветах, он оснащен поддержкой OTG и разъемом 3,5 мм для наушников. На задней панели расположен дактилоскопический датчик.