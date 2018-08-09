Bluboo D6 отдают за 5,99$

Мы давно знакомы с компанией Bluboo и знаем, что производитель умеет делать крутые смартфоны за вполне адекватные деньги. В этот раз производитель решил порадовать своих фанатов очередной крутой акцией — смартфон Bluboo D6 продадут за 5,99 долларов. Конечно, это акцизная цена и выиграть такую возможность еще предстоит, но ничего не мешает вам попробовать. Просто попробуйте поучаствовать, это же бесплатно, и у вас, возможно, будет возможность за шесть долларов купить просто отменный смартфон. Будем надеяться на удачу и сами тоже попробуем победить. Новинка довольно интересная, мы обязательно напишем детальный обзор гаджета и расскажем обо всех преимуществах и недостатках. Хотя, если вы выиграете, то какие могут быть недостатки — за 6 долларов можно лишь чехол купить на смартфон, не более того.