Bluboo S3 удивил батареей

Мы уже не первый раз говорим о том, что современные смартфоны из Китая очень легко уделывают потенциальных конкурентов от титанов рынка. Например, мы буквально недавно говорили про модель Bluboo S3 — достаточно доступный продукт, который сейчас можно за 149 долларов купить. В сети провели детальные тесты девайса в играх и оказалось, что смартфон может четыре часа работать в самой требовательной мобильной игре. Это шикарный показатель — большинство флагманов выдерживают даже меньше, хотя они стоят, порой, в несколько раз дороже. Данный же девайс показывает высокую производительность и адекватное время работы батареи при очень низкой стоимости, так что обязательно советуем присмотреться. При наличии хорошого мобильного интернета и портативной батареи можно спокойно играть в игры в длительной поездке.