Bluboo X удивил дизайном

2017-12-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Bluboo X; [48]
Пока другие компании стараются как-то разнообразить свой арсенал мобильных телефонов, работают над расширением ассортимента и все в таком духе, компания Bluboo работает над тем, чтобы удивить покупателя не совсем своими идеями. Например, показали вот смартфон Bluboo X - точная копия iPhone X, только от китайской компании. Выглядит достаточно привлекательно и интересно, такой продукт можно купить какому-то гику и получать от него тьму удовольствия. С другой стороны, стоит понимать, что помимо копирования известного смартфона здесь больше ничего нет, а хотелось бы все же получить что-то интересное за эти деньги. Возьмите лучше обычный смартфон и пользуйтесь им, тогда будет намного больше удовольствия и надежности. Да и эта планка сверху лично меня очень сильно напрягает и это совсем не инновация.


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