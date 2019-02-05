Bluetooth-динамик Zaap Aqua Pro с 360-градусным звуком и водонепроницаемой защитой IP-66

ZAAP разработал беспроводную Bluetooth-колонку Aqua Pro. Динамик может похвастаться 360-градусным звуком с насыщенным глубоким басом и 100% защитой от воды. Aqua Pro разработан и спроектирован в США известным промышленным дизайнером Стивом Херресом. Динамик Bluetooth имеет международный рейтинг IP 66, что делает его устойчивым к воздействию воды, ударов, снега и пыли.

Внутри Aqua Pro компактная акустическая система мощностью 10 Вт, басовая диафрагма и сабвуфер, который обеспечивает насыщенный бас и чистый звук. Время работы динамика составляет 8 часов, литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч совместима с устройствами iOS, Android и Windows.Усовершенствованная технология Bluetooth 4.0 потребляет меньше энергии и обладает дальностью 10 метров.

Новинка позволяет пользователям принимать или отклонять телефонные звонки, менять дорожки или регулировать громкость с помощью встроенного микрофона. Светодиодный индикатор уведомляет пользователя о состоянии батареи и подключении. Он поставляется с зарядным кабелем Micro USB, 3,5-миллиметровым дополнительным кабелем и 12-месячной гарантией по ориентировочной цене в 3000 рублей.