Большой смартфон Mi Max 3

Экранная панель с размером диагонали 6,9 дюйма обеспечивает разрешение 2160 × 1080 пикселей. Селфи-камера оснащена датчиком изображения на 8 МП. Камера включает в себя два оптических сенсора на 5 МП и 12 МП. Энергоснабжение возложено на аккумулятор емкостью 5500 мАч.Когда гаджет появился в китайской рознице, он предлагался за 245 долларов. А сейчас в интернет-магазине JD.com в Китае его можно приобрести за 1199 юаней (174 доллара) в конфигурации с набором памяти, который содержит 4 ГБ «оперативки» и флэш-накопитель на 64 ГБ.О стоимости новинки пока неизвестно.