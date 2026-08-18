Смартфон HONOR Robot Phone появился в продаже

Компания HONOR выпустила в китайскую продажу смартфон Robot Phone, цена которого составила эквивалент 1500 долларов. Напомним, что новинка может похвастаться основной камерой с главным 200-Мп модулем Agile Gimbal с 4DoF стабилизатором с титановым подвесом (датчик оптического формата 1/1,28 дюйма и запись 10-битного ARRI LogC3 в режиме ARRI CINEMA), 200-Мп модуля с перископическим телеобъективом и 50-Мп сверхширика.

Смартфон также оснастили 6,31-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1216:2640 пикселей, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью 6800 нит, флагманским 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареей ёмкостью 7060 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 50 Вт соответственно, цельнометаллическим корпусом толщиной 9,59 мм и массой 248 граммов.