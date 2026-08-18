Смартфон HONOR Robot Phone появился в продаже

Компания HONOR выпустила в китайскую продажу смартфон Robot Phone, цена которого составила эквивалент 1500 долларов. Напомним, что новинка может похвастаться основной камерой с главным 200-Мп модулем Agile Gimbal с 4DoF стабилизатором с титановым подвесом (датчик оптического формата 1/1,28 дюйма и запись 10-битного ARRI LogC3 в режиме ARRI CINEMA), 200-Мп модуля с перископическим телеобъективом и 50-Мп сверхширика.

Смартфон также оснастили 6,31-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1216:2640 пикселей, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью 6800 нит, флагманским 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареей ёмкостью 7060 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 50 Вт соответственно, цельнометаллическим корпусом толщиной 9,59 мм и массой 248 граммов.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra не получил испарительную камер…
Компании Samsung удалось выпустить крайне интересный смартфон — толщина корпуса Galaxy Z Fold 8 Ultra в р…
Google Pixel 11 Pro оценили в 1100 долларов …
Компания Google объявила о выходе флагманских смартфонов Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL, которые базируют…
Nothing прекратила поддержку Phone (1)…
Nothing Phone (1), первый смартфон компании, получил своё последнее обновление перед официальным завершен…
OPPO Reno 16 FS оценили в 650 евро …
Компания OPPO выпустила на европейский рынок смартфон Reno 16 FS, который основан на 4-нанометровом проце…
Релиз Xiaomi 18 Pro состоится уже в сентябре…
Новые утечки указывают на то, что Xiaomi может представить серию Xiaomi 18 Pro уже в сентябре, сделав её …
Huawei представила флагманский смартфон nova 16 Ultra…
Сегодня компания Huawei официально представила в Китае новую линейку nova 16 — старшим представителем лин…
iQOO Z11S получит батарею на 10000 мАч…
Компания iQOO объявила, что официальная презентация смартфона iQOO Z11S пройдет в Китае 18 августа. На то…
Apple всё же создаёт второе поколение iPhone Air…
Сверхтонкий iPhone Air, похоже, всё же получит преемника. Согласно ранним утечкам, Apple намерена исправи…
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor