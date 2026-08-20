Представлен смартфон iQOO Z11

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z11, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7500 Turbo с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G625 MP2 (производительность в AnTuTu составляет 1202592 балла). Новинку также оснастили 6,83-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой до 144 Гц, яркостью в режиме HBM до 2000 нит и локальной пиковой яркостью 3000 нит, 6, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, системой испарительную камеру площадью 3800 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором BlueVolt ёмкостью 7050 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной прошивкой OriginOS 6 на основе ОС Android 16, корпусом толщиной 7,99 мм и массой 199 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Цена базовой конфигурации на дебютном индийском рынке составила эквивалент 365 долларов.