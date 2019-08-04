Гроссмейстер всё же отметил, что несмотря на его легкую победу, компьютер автомобиля достаточно силён и может оказаться не по зубам начинающему игроку. По его словам, ИИ Tesla Model 3 оказался даже лучше, чем он предполагал. Не исключено, что с последующими обновлениями искусственный интеллект обзаведется и более высоким уровнем сложности.Четырёхкратный чемпион Италии и победитель множества мировых турниров по шахматам Фабиано Каруана сумел обыграть бортовой компьютер Tesla Model 3 всего за пять минут. Примечательно, что во время игры Tesla «задумывалась» и просчитывала ходы, выжидая по несколько секунд. В комментариях к твиту шахматиста о победе его подписчики даже предложили Маску.Компания регулярно обновляет программное обеспечение своих моделей — очередной апдейт даже позволил владельцам автомобиля играть с бортовым компьютером в шахматы. Насколько сильно детище Илона Маска в этом виде спорта, взялся проверить действующий гроссмейстер.