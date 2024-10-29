Браслет Redmi Band 3 оценили в 22 доллара

Компания Xiaomi официально представила доступный фитнес-браслет Redmi Band 3, который уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по цене в эквивалент 22 долларов. Пользователи могут выбирать из вариантов с черной, белой, розовой или бежевой расцветок корпуса.

Новинку также оснастили 1,47-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 172:320 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, круглосуточным отслеживанием показателей здоровья, мониторингом качества сна, измерением ЧСС и SpO2, поддержкой 50 видов тренировок, защитой от воды в соответствии со стандартом 5 ATM, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, пластиковым корпусом с размерами 45,9:26,94:9,99 мм и массой 16,5 грамма, силиконовым ремешком, батареей ёмкостью 300 мАч, временем автономной работы 18 дней в обычном режиме или 9 дней при активном использовании.
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