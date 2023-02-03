Браслет Redmi Smart Band 2 вышел в Европе

Компания Xiaomi дала старт европейским продажам умного браслета Redmi Smart Band 2, который в некоторых странах доступен со скидкой за 30 евро. Обычная цена новинки составляет 35 евро. Напомним, что браслет характеризуется большим 1,47-дюймовым AMOLED-экраном, 100 сменными циферблатами, шестью цветовыми вариантами, массой 14,9 г, толщиной 9,99 мм, функцией измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, 30 режимами тренировок, защитой от воды (степень 5 АТМ) и автономностью до 14 дней.

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