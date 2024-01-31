Браслет Samsung Galaxy Fit 3 полностью рассекречен

Компания Samsung опубликовала, а потом удалила страницу с характеристики и фотографиями фитнес-браслета Galaxy Fit 3. Вероятно, официальная презентация состоится уже скоро. Новинку оснастили 1,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 402:256 пикселей, отображением 16 млн цветовых оттенков и довольно широкими рамками, 16 МБ оперативной памяти, 256 МБ флеш-памяти, проприетарной FreeRTOS, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, батареей ёмкостью 208 мАч, временем автономной работы до 13 дней, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68/5 ATM, а также корпусом с габаритами 42,9:28,8:9,9 мм и массой 36,8 грамма. Модулей NFC и GPS в браслете нет.