Браслет Xiaomi Pad 6S Pro вышел за пределы Китая

Компания Xiaomi представила международную версию умного браслета Smart Band 8 Pro, который уже давно продается в Китае. В Европе в зависимости от страны за новинку попросят 70 евро или 60 фунтов стерлингов. Напомним, что гаджет оснащается 1,74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480:336 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 кд/кв.м, автономностью до 14 дней с выключенным режимом Always-on Display и до 6 дней с включенным, двухканальным оптическим датчиком для мониторинга ЧСС и уровня насыщения крови кислородом, поддержкой NFC, датчиком GPS, 150 режимами тренировок, защитой от воды (степень 5ATM), а также корпусом толщиной 9,9 мм и массой 22,5 грамма.