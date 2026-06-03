Браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro выпустили в России

Компания diHouse, дистрибьютор продукции Xiaomi, объявил о старте российских продаж фитнес-браслета Smart Band 10 Pro. Рекомендованная цена новинки составила 7000 рублей. Цена керамической версии составила 8500 рублей. Напомним, что браслет оснастили корпусом из авиационного алюминиевого сплава толщиной 9,7 мм и массой 21,6 грамма, 1,74-дюймовым AMOLED-экраном с микроизогнутыми краями и пиковой яркостью 2000 нит, керамической версией и четырьмя расцветками для металлического корпуса, обновлённой системой датчиков с двойным светодиодным модулем и двумя фотодетекторами с точностью измерения сердечного ритма 98,2%, анализом вариабельности сердечного ритма во время сна (HRV), отслеживанием уровня кислорода в крови (SpO₂) и уровня стресса, 150 спортивными режимами, батареей ёмкостью 380 мАч с кремниево-углеродным анодом, автономностью до 21 дня, модулем NFC и водонепроницаемостью уровня 5ATM.

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