Браслет Xiaomi Smart Band 9 Active показали на рендерах

Профильное издание YTECHB поделилось изображениями и подробностями о фитнес-браслете Smart Band 9 Active, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат выйдет в чёрной, белой и розовой расцветках. Что до характеристик, браслет получит 1,47-дюймовый экран, а время его автономной работы составит 18 дней.

Напомним, что ранее в этом году был выпущен браслет Smart Band 9, который характеризуется 1,62-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 192:490 точек (плотность 326 ppi), яркостью до 1200 нит и 200 вариантами циферблатов, измерением частоты сердечных сокращений, датчиками движения и освещённости, 150 режимами тренировок, батареей ёмкостью 233 мАч, автономностью до 21 дня с отключенным Always-On Display, временем полной зарядки около часа, водонепроницаемостью до 50 метров, возможностью управления музыкой, уведомлениями о сообщениях и прогнозах погоды.