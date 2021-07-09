Бренд AX Gaming Renegade представляет видеокарты серии GeForce RTX 3000

Бренд AX Gaming Renegade представляет видеокарты серии GeForce RTX 3000.

Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti X3B выполнена в черном дизайне.

Система охлаждения представлена тремя вентиляторами, радиатором с тепловыми трубками.

На металлической пластине изображен логотип бренда. Модель имеет тактовую частоту 1770 МГц. Питается видеокарта от двух 8-контактных разъем GPU.

AX Gaming Renegade GeForce RTX 3080 Ti X3W окрашена в белый цвет. В ней также используется система охлаждения из трех белых вентиляторов, белого кожуха и задней металлической пластиной с вырезами. Для питания видеокарты используется два 8-контактных разъема. Тактовая частота составляет 1710 МГц.

Обе видеокарты будут эксклюзивными для рынка Китая.