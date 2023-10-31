Бренд Dreame показал в России робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra с силой всасывания 7300 Па

Компания Dreame представила в Москве умный робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra, который за счет док-станции со встроенным пылесборником способен работать до 2,5 месяцев в автономном режиме.

Особенности Dreame Bot L30 Ultra включают восхитительную мощность всасывания в 7300 Па, функционал уборки ковров и высокое качество работы в труднодоступных углах благодаря технологии MopExtend, которая умеет определять края стен и выдвигать моющую швабру к ним. Также продукт поражает интеллектуальной технологией Clear Genius, обнаруживающей загрязнения и оптимизирующей процесс уборки.

Модель примечательна и своей навигационной системой Pathfinder и системой Al Action. Это обеспечивает качественную и автономную работу уборщика и позволяет ему легко маневрировать между мебелью и объезжать предметы, оставленные на полу без прерывания уборки.

Также в рамках данной презентации были представлены и другие продукты, а именно фен для сушки волос Dreame Hair Glory, пылесосы Dreame H12 Dual для сухой и влажной уборки, беспроводные пылесосы Dreame Z10 Station с многофункциональной станцией и обновленная версия робота-пылесоса DreameBot L20 ultra Complete.

Доступность

3 ноября робот-пылесос будет доступен к покупке на официальном сайте и в МВидео в двух вариантах. Dreame Bot L30 Ultra в черном обойдется в 119 990 рублей, а Dreame Bot L20 Ultra Complete в белом исполнении — 99 990 рублей с учетом скидки, которая будет действовать до 12 ноября (без учета скидки цена составит 109 990 рублей). Также возможность купить продукты этой марки предоставляют Технопарк, Ситилинк и магазины ДНС.
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