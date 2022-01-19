Бренд Hyte представил клавиатуру keeb SR65 со сменными переключателями

Hyte keeb SR65 — это механическая клавиатура с возможностью горячей замены переключателей. Клавиатура довольно компактная, представлена в формате 65%.

Отличается клавиатура яркой подсветкой, с 138 RGB-светодиодами, с подсветкой каждой клавиши.

Клавиатура заключена в корпус из матового поликарбоната с верхним корпусом из сатинированного серебристого алюминия. В комплектацию входят стабилизаторы Durock V2 Gold Wire и три переключателя Durock. В верхней части находятся два колеса, которые полностью программируются с помощью программного обеспечения Hyte Nexus.

Hyte выпустит клавиатуру keeb SR65 ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Оценена модель в 400 долларов.