Бренд Noise представил смарт-часы ColorFit Icon 2 для фитнеса

Компания Noise объявила о выпуске новых смарт-часов ColorFit Icon 2.

Новинка включает множество функций для занятий фитнесом. Носимое устройство получило квадратный циферблат и круглую кнопку для управления. Дисплей предлагает 1,8-дюймовый экран с разрешением 240 х 280 и яркостью 500 кд/м2. Реализована возможность настройки циферблатов. Смарт-часы Noise ColorFit Icon 2 защищены от пыли и воды в соответствии стандарта IP67. Модель оснащается пульсометром, датчиком SpO2, трекером сна, а также поддерживает до 60 спортивных режимов. Емкость аккумулятора составляет 260 мАч, автономность достигает 4 дней пользования.

Noise ColorFit Icon 2 представлены в цветах Jet Black, Silver Grey, Deep Wine и Rose Pink по цене около 30 долларов.
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