Бренд Оклик представил комплект периферии S275W

Сегодня появилась отличная новость для поклонников качественной и при этом недорогой компьютерной периферии — бренд Оклик расширил свой ассортимент беспроводных комплектов, в которые входит клавиатура и мышка, новой моделью под названием S275W. Стоит отметить, что данный комплект идеально подойдёт тем, кто хочет печатать в полной тишине, не мешая окружающим громкими звуками кликающих клавиш клавиатуры или «грызуна». Подключать периферию к компьютеру можно посредством USB-A/USB-C ресивера, а это, безусловно, тоже огромное преимущество, потому что в данном случае пользователю не придётся бороться с большим количеством кабелей на своём рабочем месте. Радиус действия беспроводного подключения составляет целых 10 метров — хорошая новость, если вы решите поработать с дивана, например.

Похвалить стоит и подход к выбору материалов — клавиатура, например, выполнена из пластика чёрного цвета с матовым покрытием, что, пожалуй, можно назвать самым практичным материалом в мире. Её сложно испачкать или поцарапать, на матовой поверхности не так уж заметна пыль, да и проживёт такой материал очень и очень долго. Мышка при этом получила покрытие Soft-Touch, так что держать её в руке удобно и приятно, она не выскальзывает и идеально ложится в руку благодаря своей форме. Отличное решение для работы дома или в офисе — качественная периферия будет годами служить верой и правдой, выполняя поставленные задачи в беспроводном формате. Большего, пожалуй, и не требуется.