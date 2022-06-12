Бренд SoonFoals демонстрирует видеокарты серии Radeon RX 6000

Эксклюзивный партнер AMD AIB, SoonFoals дебютирует на рынке с видеокартами серии Radeon RX 6000, а именно с Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6600 и Radeon RX 6400.

Новая серия графических процессоров Radeon RX 6000 предлагает более высокие тактовые частоты и память GDDR6, чем их предыдущие модели. Наряду с высокой скоростью и памятью новейшие графические карты AMD включают в себя улучшенное программное и микропрограммное обеспечение.

Видеокарты SoonFoals Radeon RX 6000 оснащены металлической задней пластиной и активную систему охлаждения с двумя вентиляторами, а в случае с Radeon RX 6400 вентилятор только один.

Видеокарты SoonFoals Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6600 и Radeon RX 6400 уже доступны. Версия Radeon RX 6650 XT появится в конце июня.