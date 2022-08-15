Бренд XGIMI представил умный проектор Magic Lamp

Китайский бренд XGIMI представил умный проектор Magic Lamp "три в одном".

Magic Lamp - это проектор "три в одном". Проектор, звуковой динамик и потолочная лампа. Новинка имеет коэффициент пропускания 0,71 и может проецировать изображения размером до 100 дюймов с расстояния 1,5 метра. Проектор имеет разрешение 1080p и яркость 900 ANSI люмен. Он отлично подходит для подключения игровых консолей, компьютеров и другого оборудования.

XGIMI Magic Lamp можно использовать в качестве потолочного светильника, благодаря 176 светодиодам. Встроенная звуковая система Harman Kardon в Magic Lamp воспроизводит четкий звук через два динамика мощностью 8 Вт. Кроме того поддерживаются технологии Dolby Audio и DTS.

Проектор XGIMI Magic Lamp будет доступен ограниченным тиражом в количестве 100 единиц.

Цена модели составляет 7999 юаней (1186 долларов).

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