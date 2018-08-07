Бренд Zopo выпустил смартфон Flash X3 с 6-дюймовым экраном, 4 Гбайт ОЗУ и ценой 200 долларов

Анонсирован новый смартфон Zopo Flash X3 с ОС Android 8.1 Oreo. Аппарат получил 6-дюймовый дисплей с разрешением 1080 на 2160 пикселей. В основе смартфона лежит процессор Mediatek Helio P23 и 4 Гбайт ОЗУ. Сообщается, что Zopo Flash X3 способен создавать 96 Мп фото. Основная камера 16-мегапиксельная, пару ей составляет модуль разрешением 0.3 МП. Такой же дополняет и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3300 мА.ч. Оценивается новинка в 200 долларов.