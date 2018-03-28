Британский ритейлер рассекретил дизайн LG G7

Британский ритейлер мобильных аксессуаров MobileFun опубликовал изображения флагманского смартфона LG G7, облаченного в чехлы Olixar. Если рендеры не врут, нас ждет безрамочный дизайн с вырезом вверху в стиле iPhone X, двойная основная камера с вертикальной организацией и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Что до технических характеристик, то LG G7 прочат поддержку функций искусственного интеллекта LG V30 ThinQ, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, OLED-дисплей и ценник в районе 700 евро. Официальный анонс LG G7 должен состояться в конце апреля или начале мая 2018 года.