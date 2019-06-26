Будущие Apple Watch могут получить независимую камеру

Пользователи Apple Watch могут вскоре делать фотографии на основе патента, который был выдан компании Бюро по патентам и товарным знакам США.

Патент описывает камеру, которой можно управлять независимо от Apple Watch. Это позволит делать снимки и снимать видео под разными углами, независимо от положения часов на запястье. Камера будет встроена в ремешок для часов, вдали от основной части. Камеру также можно подключить как часы так и внешние подключенные устройства через светочувствительные полосы. Гибкий металлический сердечник будет помещен на ребристый ремешок, который легко возвращает первоначальную форму после съемки. Кроме того, блок камеры можно легко снять с ремешка Apple Watch. Однако, как это работает, хранит данные, изображения с серверами и внешние средства связи не были раскрыты.

Apple не будет первой компанией, которая установит камеру на умные часы. Например, Samsung Gear 2 имели 2 МП камеру. Но Samsung не добавил такой датчик в свои последующие модели SmartWatch.