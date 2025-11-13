Будущие iPhone получат новую технологию дисплея

По мнению специалистов, технология High Mobility Oxide может стать следующим крупным обновлением дисплеев для будущих iPhone. Согласно последнему отчёту, Apple работает над новым типом панели, который позволит не только снизить энергопотребление, но и уменьшить себестоимость производства. HMO повышает подвижность электронов по сравнению с существующей технологией оксидных тонкоплёночных транзисторов, что и обеспечивает заявленные преимущества для мобильных устройств. Тонкоплёночные транзисторы состоят из слоёв различных материалов, которые управляют пикселями, регулируя прохождение электрического тока. Новая технология HMO позволит увеличить этот ток, устраняя ограничения оксидных TFT-панелей, ускоряя обработку электрических сигналов и снижая энергозатраты.

Кроме того, одним из ключевых преимуществ HMO является её более низкая стоимость производства — для массового выпуска требуется меньше оборудования и этапов, чем при изготовлении LTPO-дисплеев. Главный вопрос теперь — когда Apple сможет внедрить эту технологию в iPhone. Компания впервые подала патент на LTPO в 2014 году, а затем применила технологию в часах Apple Watch Series 4 в 2018-м, а затем — в моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в 2022 году. Таким образом, между патентом и внедрением прошло восемь лет, и, вероятно, примерно столько же придётся ждать появления HMO, если только Apple не ускорит процесс. Впрочем, это всё равно достаточно важный технологический скачок.