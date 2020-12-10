Бюджетные умные часы BoAt Enigma по цене 41 доллар

boAt - популярная компания, выпускающая носимые устройства в Индии. Фирма продает широкий спектр аудиопродуктов и фитнес-трекеров, замаскированных под умные часы. Теперь компания выпустила новый продукт из последней категории, получивший название boAt Enigma, по цене 41 долларов США.

Новая BoAt Enigma оснащена 1,54-дюймовым цветным экраном квадратной формы с поддержкой сенсорного ввода и Always-on Display. BoAt Enigma оснащены датчиком частоты сердечных сокращений, а также датчиком SpO2 для контроля уровня кислорода в крови. Фитнес-трекер поддерживает 8 видов спорта, а именно бег, ходьбу, скалолазание, верховую езду, бадминтон, баскетбол, футбол и настольный теннис.

К другим знакомым функциям этого продукта относятся уведомления приложений, оповещения о звонках и SMS, погода, будильник, оповещения о сидячем положении и мониторинг сна. BoAt Enigma питается от аккумулятора емкостью 230 мАч, которого хватает по заявлению компании до 10 дней автономной работы.
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