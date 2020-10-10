Бюджетный 4K-телевизор Redmi Smart TV A65 появился в продаже

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi дал старт продажам старшей модели серии телевизоров Redmi Smart TV A, которая оснащается панелью диагональю 65 дюймов. Пока Redmi Smart TV A65 продается только в Китае по цене в 388 долларов. Итак, новинка характеризуется разрешением 4K (3840:2160 точек), поддержкой HDR, режимом защиты глаз, двойными динамиками, поддержкой декодирования DTS, четырехъядерной платформой MediaTek 9632, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флэш-памяти, а также интерфейсами HDMI, USB, RJ45, AV и S/PDIF. В серию также входят модели с диагональю 32 дюйма, 43 дюйма, 50 дюймов и 55 дюймов.