Бюджетный HTC Desire 12 получит устаревший процессор

Несколько дней назад стало известно о готовящемся к выходу бюджетном смартфоне HTC Desire 12, а сегодня в сеть утекло фото упаковки устройства с основными характеристиками. Итак, аппарат получит четырёхъядерная SoC MediaTek. Учитывая, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1440:720 пикселей, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, 12 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеру, поддержку двух карт SIM и аккумулятор 2730 мАч. Отдельного внимания заслуживает неназванный 4-ядерный процессор от MediaTek, ведь этот производитель давно не выпускал подобных решений в данном классе. Стало быть, смартфон довольствуется устаревшей платформой.