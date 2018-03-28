Бюджетный Huawei Y7 Prime (2018) получил двойную камеру

Компания Huawei пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Huawei Y7 Prime (2018), которая может похвастаться модным безрамочным дизайном и двойной основной камерой. Новинку оснастили корпусом из стекла и металла, 5,99-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешение 1440:720 пикселей, процессором Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, сдвоенной основной камерой на 13 и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, модулем NFC, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3000 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo с графической оболочкой EMUI 8.0. Смартфон появится в продаже 1 апреля по цене 250 долларов.