Бюджетный Infinix Smart 7 получил батарею на 6000 мАч

Компания Infinix пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Smart 7, которая оценена на индийском (дебютном) рынке в 88 долларов. Новинку оснастили аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мАч, 28-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Unisoc SC9863A1 (всего 100 тысяч баллов в AnTuTu 9), 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, тыльной камерой с датчиком изображения на 13 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, предустановленной операционной системой Android 12 и размерами 164:76:9,4 мм.