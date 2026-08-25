Официально: смартфон HUAWEI Mate XT 2 готов к выходу

Компания HUAWEI объявила, что официальный релиз складного смартфона Mate XT 2 состоится в Китае уже 7 сентября в Китае. На той же презентации покажут фирменную операционную систему HarmonyOS 7. Технические параметры HUAWEI Mate XT 2 пока не раскрываются.

Напомним, что оригинальный Mate XT оснащается гибким 10,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2232:3184 точки, 7,9-дюймовым дисплеем в двойном режиме или 6,4-дюймовым в одинарном, корпусом толщиной 3,6 мм в разложенном виде и 12,8 мм в полностью сложенном, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с диафрагмой от F1.4 до F4.0 и оптическая стабилизация), 12 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископ с 5,5-кратным приближением и OIS), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 16 ГБ оперативной памяти, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, аккумулятором ёмкостью 5600 мАч и поддержкой спутниковой связи Lingxi Communication и Tiantong.
HONOR X80 Pro Max показали на фото …
Сетевые инсайдеры опубликовали первые фото смартфона HONOR X80 Pro Max, релиз которого состоится уже в эт…
iQOO Z11 получит батарею на 7050 мАч …
Компания iQOO раскрыла подробности о смартфоне iQOO Z11, который будет официально представлен 20 августа.…
Nubia представила смартфон Neo 5 GT Special Edition…
Компания Nubia пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 5 GT Special Edition, главной особенностью ко…
Смартфон POCO X5 больше не получит обновлений …
Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов и планшетов, которые больше не будут получать обновления о…
Телефон HMD Touch AI выходит в мировую продажу …
Компания HMD выпускает телефон Touch AI за пределы китайского рынка, где он был представлен около трех не…
Samsung объяснила покраснение экрана в Galaxy S26 Ultra…
Вскоре после начала продаж Galaxy S26 Ultra в сети начали появляться сообщения о проблеме с красноватым о…
Xiaomi выпустит новые флагманы сразу по всему миру…
Несколько дней назад появились слухи о том, что Xiaomi впервые выпустит Xiaomi 18 Pro на мировом рынке, т…
Смартфон Vivo S60 получит защиту от воды …
Авторитетный инсайдер Experiencemore поделился подробностями о смартфонах серии Vivo S60, которые будут о…
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor