Защищенный смартфон RugOne Xever 8 вышел в России

Компания diHouse объявила о выходе на российский рынок защищённого смартфона RugOne Xever 8, главной особенностью которого стала система горячей замены аккумулятора Swappable Battery 2.0.

Новинка получила 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G200 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSD вместимостью до 2 ТБ, предустановленную операционную систему Android 16, два комплектных аккумулятора ёмкостью по 4800 мАч с поддержкой замены без выключения, зарядную станцию, 64-Мп основную камеру на сенсоре Sony IMX682, 20-Мп камеру ночного видения с ИК-подсветкой, селфи-камеру разрешением 32 Мп, поддержку подводной съемки без специального чехла, фонарь TorchX яркостью 230 люмен, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69K, а также корпус массой 320 граммов.
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