Официально: OPPO Reno17 Pro получит SoC Dimensity 8550 SUPER

Компания OPPO раскрыла новые подробности о смартфонах серии Reno17, которые будут представлены уже 16 ноября. Итак, базовый OPPO Reno17 оснастят 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 722, а старшей модели Reno17 Pro достанется однокристальная система MediaTek Dimensity 8550 SUPER с частотой до 3,4 ГГц и графикой Mali-G720 MC8. Оба смартфона также получат сенсорный чип Lingxi, чипом усиления связи Shanhai N1, а также предустановленную фирменную прошивку ColorOS 17 на базе операционной системы Android 17 и с гарантией сохранения плавности работы на протяжении шести лет.