Официально: OPPO Reno17 Pro получит SoC Dimensity 8550 SUPER

Компания OPPO раскрыла новые подробности о смартфонах серии Reno17, которые будут представлены уже 16 ноября. Итак, базовый OPPO Reno17 оснастят 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 722, а старшей модели Reno17 Pro достанется однокристальная система MediaTek Dimensity 8550 SUPER с частотой до 3,4 ГГц и графикой Mali-G720 MC8. Оба смартфона также получат сенсорный чип Lingxi, чипом усиления связи Shanhai N1, а также предустановленную фирменную прошивку ColorOS 17 на базе операционной системы Android 17 и с гарантией сохранения плавности работы на протяжении шести лет.

Смартфон OPPO Find X10 готов к выходу …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание смартфона OPPO Find X10. Ведомство подтвер…
Представлен смартфон Samsung Galaxy S26 FE…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy S26 FE, которая работает под управлением…
Представлен бюджетный смартфон Acer Sospiro A70…
Мексиканская компания Senwa Global объявила о выпуске смартфона Acer Sospiro A70, главной особенностью ко…
Samsung Galaxy A17 обновили до Android 17…
Компания Samsung выпустила фирменную прошивку One UI 9.0 на базе операционной системы Android 17 для смар…
В iOS 27 нашли два критических бага…
Как это часто бывает после выхода новых версий программного обеспечения, обновления не всегда проходят гл…
Инсайдер раскрыл характеристики смартфона Xiaomi 18T…
Компания Xiaomi представила смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max в Китае ещё в сентябре, а теперь …
Смартфон OPPO A7 Pro показали на фото …
В базе данных бразильского регулятора Anatel появились фото смартфона OPPO A7 Pro, который еще не был пре…
Samsung Galaxy A58 5G будет поддерживать 45-Вт зарядку …
В базе данных регулятора 3C обнаружилось упоминание о смартфоне Samsung Galaxy A58 5G, который еще не был…
Обзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 МпОбзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 Мп
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor