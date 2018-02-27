Бюджетный Leagoo S9 получил дизайн в стиле iPhone X

Компания Leagoo привезла на выставку MWC 2018 безрамочные смартфоны S9 и S9 Pro, которые, несмотря на название, копируют дизайн iPhone X, а не флагманов Samsung. Итак, аппарат оснастили 5,85-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18,9:9, разрешением 1512:720 пикселей и характерным вырезом в верхней части корпуса, процессором MediaTek MT6750, двойной основной камерой (13 Мп + 2 Мп), 8-Мп камерой для селфи, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, поддержкой функции разблокировки по лицу, аккумулятором на 3300 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo.