Бюджетный Moto E40 получит 90-Гц экран

Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Moto E40, ориентировочная цена которого составляет 150 долларов. Итак, устройству прочат 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, 8-ядерный 12-нанометровый процессор Unisoc T700, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (замер глубины сцены), селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 10 Вт, предустановленную операционную систему Android 11 Go, адаптированную для маломощных устройств, дактилоскоп на задней панели, защиту от влаги согласно степени IP52, 3,5-мм гнездо для наушников, симметричный порт USB-C, размеры 165,08:75,64:9,14 мм и массу 198 г.