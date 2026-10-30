OPPO Find X10 вышел в зеленой расцветке

Компания OPPO выпустила флагманский смартфон Find X10 в новой, зеленой, расцветке, которая получила название Forest Green. Новинка уже появилась в китайской продаже по эквивалентной цене в 825, 900 и 975 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что Find X10 оснащается 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9600M с максимальной частотой 4,2 ГГц и графикой Mali-G1 Ultra MP12, 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2768:1272 точки, кадровой частотой от 1 до 120 Гц и яркостью 2000 нит, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, основной камерой Hasselblad с модулями на 200 Мп (стабилизация уровня CIPA 6.0), 200 Мп (65-мм телеобъектив и стабилизация уровня CIPA 7.0) и 50 Мп (15-мм сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, поддержкой Wi-Fi 7, корпусом толщиной 8,35 мм и массой 216 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68 и IP69, боковой панелью из металла с матовой микротекстурой и стеклянной тыльной панелью.