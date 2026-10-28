Представлен смартфон Huawei Pura 90 Plus

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Pura 90 Plus, которая базируется на новой фирменной однокристальной системе Kirin 9025. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 2848:1276 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик оптического формата 1 дюйм, объектив с переменной диафрагмой f/1.6–f/4.0 и оптическая стабилизация), 48 Мп (телеобъектив с OIS) и 40 Мп (сверхширик), мультиспектральным датчиком для цветопередачи, батареей ёмкостью 5700 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, поддержкой двусторонних сообщений через спутниковую систему BeiDou, корпусом с металлической рамкой и предустановленной операционной системой HarmonyOS 7. Цена базовой конфигурации с 12/256 ГБ на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 825 долларов.