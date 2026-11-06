К релизу готовится смартфон iQOO 16s

Линейка смартфонов iQOO 16 для международного рынка продолжает расширяться — по слухам, компания уже работает над более доступной моделью iQOO 16R, которую должны анонсировать в самое ближайшее время. А теперь стало известно ещё и о существовании дополнительной версии смартфона — iQOO 16s. По информации AndroidTreasure, неизвестный ранее смартфон iQOO с модельным номером I2606 появился в базе сертификационного ведомства SIRIM в Малайзии. Документы подтверждают, что на местном рынке устройство будет продаваться под названием iQOO 16s. К сожалению, сертификация SIRIM не раскрывает технические характеристики iQOO 16s. Однако, вероятно, устройство получит такое же оснащение, как и модель iQOO 16R. А этот смартфон, в свою очередь, может оказаться переименованной версией готовящегося к выходу в Китае гаджета iQOO Z12 Turbo.

Если информация подтвердится, iQOO 16s оснастят 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и повышенной частотой обновления. За производительность может отвечать ещё не представленный процессор Snapdragon 8 Gen 6, а одной из главных особенностей смартфона станет аккумулятор ёмкостью 10000 мАч. Основная камера, предположительно, получит два модуля с главным сенсором на 50 Мп, тогда как для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. Это достаточно неплохой перечень характеристик, но, конечно, многое будет зависеть от того, по какой цене смартфон отправят в продажу. Всё же память сейчас дорогая.
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