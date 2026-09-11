iPhone 18 Pro засветился в бенчмарках

Вчера Apple представила смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — оба работают на новом процессоре A20 Pro. Как обычно, компания назвала его самым производительным чипом в своей истории, но теперь появились первые результаты независимого тестирования в Geekbench 6.7. Два новых iPhone, которые названы в бенчмарке как iPhone 19,2 и iPhone 19,3, получили 4719 и 4612 баллов соответственно в однопоточном тесте. В многопоточном режиме результаты составили 12677 и 11819 баллов. Средний показатель равен примерно 4665 баллам в однопоточном тесте и 12248 баллам в многопоточном. Если сравнить эти результаты со средними показателями iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max предыдущего поколения, прирост производительности составляет около 21–23% как в однопоточном, так и в многопоточном тестах.

Это довольно заметный результат, особенно с учётом того, что A20 Pro производится по более энергоэффективному 2-нм техпроцессу. Тактовая частота процессора A20 Pro достигает 4,93 ГГц и оба протестированных смартфона оснащены 12 ГБ оперативной памяти, а также работают под управлением iOS 27, стабильная версия которой должна выйти в понедельник, 14 сентября. Будущий MediaTek Dimensity 9600, к примеру, набрал 4139 баллов в однопоточном и 13285 баллов в многопоточном тестах Geekbench. Таким образом, в многопоточном режиме он немного опережает A20 Pro, но значительно уступает ему в однопоточном. Так что инженеры Apple явно не сидят без дела и постоянно апгрейдят чип.
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