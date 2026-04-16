Бюджетный POCO C81 Pro получит 120-Гц экран

Компания Xiaomi раньше времени рассекретила параметры бюджетного смартфона POCO C81 Pro, дата официального релиза которого по-прежнему не объявлена. Итак, аппарат получит 6,9-дюймовый экран LCD с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 800 нит, 12-нанометровую однокристальную систему Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1 (850 МГц), 4 ГБ оперативной памяти, слот для карты памяти microSD, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 15-Вт быстрой проводной зарядки, 13-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, боковой дактилоскопический сенсор и облегченный вариант фирменной прошивки HyperOS на базе операционной системы Android.