iPhone 17e оказалось очень легко ремонтировать

Ранее в этом месяце компания Apple официально представила новый iPhone 17e с небольшими улучшениями по сравнению с iPhone 16e, среди которых появилась поддержка MagSafe. Теперь разбор устройства показал, что владельцы предыдущей модели тоже могут получить эту функцию с помощью относительно простой аппаратной модификации. Команда iFixit провела разбор и выяснила, что если заменить заднюю панель iPhone 16e на панель от iPhone 17e, старшая модель получает поддержку MagSafe. Однако у такого решения есть ограничения. В iPhone 16e отсутствует поддержка стандарта Qi2, поэтому смартфон не сможет стабильно получать полную мощность беспроводной зарядки 15 Вт. Кроме того, фирменные программные функции MagSafe, включая характерную анимацию, работать не будут.

Разбор также показал высокий уровень совместимости компонентов между двумя моделями. Большинство деталей, включая материнскую плату, взаимозаменяемы. Также оба устройства используют одинаковый аккумулятор ёмкостью 15,56 Втч. При этом после замены перестаёт работать Face ID, хотя фронтальная камера продолжает функционировать нормально. Несмотря на этот нюанс, такая совместимость заметно упрощает ремонт. По предварительной оценке iFixit, iPhone 17e получил 7 баллов за ремонтопригодность, однако итоговая оценка ещё зависит от доступности и стоимости оригинальных запчастей от Apple. На данный момент это один из лучших результатов уровня ремонтопригодности среди техники бренда.
