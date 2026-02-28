Камерофон Xiaomi Leica Leitzphone оценили в 2000 евро

Компания Xiaomi представила смартфон Leica Leitzphone, который стал глобальной версией эксклюзивного для китайского рынка Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Главным отличием новинки от обычного Xiaomi 17 Ultra является вращающееся кольцо Leica Camera Ring для настройки параметров зума и экспозицию, а также пресеты для имитации съемки на классические камеры Leica M3 и M9. Что касается самой основной камеры, то здесь используются модули разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Light Hunter 1050L с объективом Leica Summilux, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115 градусов). Цена смартфона составляет 2000 евро.