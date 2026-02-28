Камерофон Xiaomi Leica Leitzphone оценили в 2000 евро

Компания Xiaomi представила смартфон Leica Leitzphone, который стал глобальной версией эксклюзивного для китайского рынка Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Главным отличием новинки от обычного Xiaomi 17 Ultra является вращающееся кольцо Leica Camera Ring для настройки параметров зума и экспозицию, а также пресеты для имитации съемки на классические камеры Leica M3 и M9. Что касается самой основной камеры, то здесь используются модули разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Light Hunter 1050L с объективом Leica Summilux, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115 градусов). Цена смартфона составляет 2000 евро.

Официально: OnePlus Turbo готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что в ближайшее время в Китае будет представлен смартфон OnePlus Turbo. Точную…
HUAWEI Nova 15 Pro обойдется в 495 долларов…
Компания HUAWEI объявила о выпуске на дебютный китайский рынок смартфона Nova 15 Pro, который базируется …
HONOR Magic 8 RSR Porsche Design показали на пресс-рендерах …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился качественными изображениями и подробностями о прем…
Infinix NOTE 60 оценен в 28 тысяч рублей …
В российской продаже появились смартфоны NOTE 60 и NOTE 60 Pro, которые оценены в 28 и 31 тысячу рублей з…
Представлен смартфон HUAWEI Nova 15…
Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона Nova 15, который работает на базе фирменной однокристальной …
Samsung Galaxy S26 получит 256 ГБ памяти в базе…
Сетевое издание SuomiMobiili раскрыло новые подробности о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S26, кото…
Motorola Edge 70 Fusion получит батарею на 7000 мАч…
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал характеристики смартфона Motorola Edge 70 Fusion, который ещ…
Официально: Realme P4 Lite получит батарею на 6300 мАч…
Компания Realme объявила, что уже 20 февраля в Индии будет представлен смартфон Realme P4 Lite. Производи…
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor